Durante una cena di gala con Donald Trump e i giornalisti presso un hotel di Washington, sono stati esplosi alcuni colpi che hanno provocato il panico tra i presenti. In alcuni momenti, si sono uditi urla e richiami all’ordine, tra cui un partecipante che ha gridato “God bless America”. La polizia è intervenuta immediatamente, e le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’incidente. Nessuno dei presenti è rimasto ferito.

Gli spari e il panico che si scatena hotel Hilton di Washington durante la cena di gala di Donald Trump con i giornalisti. Il presidente americano è rimasto illeso ed è stato portato via in fretta. Gli ospiti si sono gettati sotto i tavoli. Nel filmato girato dall’Associated Press, si sentono persone gridare “God Bless America” e “U-S-A” mentre gli agenti dei servizi segreti si precipitano sul palco. Il sospettato della sparatoria — descritto da Trump come una “persona malata” — è stato identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, di Torrance, California ed è stato arrestato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spari alla cena dei giornalisti con Trump: il panico in sala, qualcuno grida: "God bless America"

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