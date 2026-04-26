Durante una cena con giornalisti e alcuni ospiti, un uomo ha sparato nella lobby di un hotel a Washington, a pochi metri dal presidente e dalla first lady presenti alla serata. Nessuno dei presenti, tra cui anche un senatore, è rimasto ferito. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente e hanno fatto uscire il presidente e gli altri presenti dall’edificio in modo sicuro. La situazione è sotto controllo e le indagini sono in corso.

Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington, gli spari a pochi metri da Donald Trump, dalla first lady Melania e dal JD Vance, tutti indenni. L’attentatore ha 31 anni ed è originario della California. “Penso che sia un lupo solitario, aveva diverse armi con sé e voleva uccidere”, ha poi raccontato in conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti che ha definito il suo ruolo una “professione molto pericolosa”. Nelle immagini il momento in cui Trump viene avvertito del pericolo e viene fatto uscire. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spari alla cena dei giornalisti con Trump: il momento in cui il presidente viene fatto uscire

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