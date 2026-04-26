Spari alla cena dei giornalisti con Trump funzionari e ospiti escono di corsa | il video

Durante un evento a Washington sabato sera, si è verificata una sparatoria che ha causato il panico tra i presenti. Un video amatoriale mostra funzionari e ospiti della Casa Bianca che si muovono rapidamente per uscire dalla sala. La scena si è svolta durante una cena con giornalisti, funzionari e ospiti, con alcuni che sono scappati immediatamente dopo l’incidente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un video ripreso con un telefono mostra funzionari e ospiti della Casa Bianca che escono di corsa dalla cena dopo la sparatoria al gala di Washington di sabato sera. Un uomo armato di pistole e coltelli ha tentato di oltrepassare il perimetro di sicurezza all’interno dell’hotel di Washington, dove il presidente Donald Trump stava per parlare alla cena della White House Correspondents’ Association. L’uomo armato si è diretto verso la sala da ballo dell’hotel fermato poi dagli agenti dei servizi segreti, mentre gli ospiti si riparavano sotto i tavoli. Il filmato mostra diversi agenti di polizia e agenti dei servizi segreti che scendono le scale fino alla sala da ballo urlando “Muoviti! Muovetevi! Muoviti!” e istruendo le persone a scendere.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spari alla cena dei giornalisti con Trump, funzionari e ospiti escono di corsa: il video Notizie correlate Spari alla cena dei giornalisti con Trump, il video del sospettato che fuggeNelle immagini pubblicate sul profilo Truth di Donald Trump, la ripresa delle camere di sorveglianza mostra il sospettato per gli spari alla cena del... Leggi anche: Spari alla cena dei giornalisti con Trump. Il tycoon: "L'attentatore un lupo solitario, voleva uccidere" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump: Mia professione pericolosa; Washington, spari alla cena di Trump con i giornalisti: il presidente portato via dalla sicurezza; Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace. Spari alla cena dei giornalisti con Trump, funzionari e ospiti escono di corsa: il videoUn video ripreso con un telefono mostra funzionari e ospiti della Casa Bianca che escono di corsa dalla cena dopo la sparatoria al gala di Washington di ... lapresse.it Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, sospetto voleva colpire funzionari amministrazione TrumpIn custodia un 30enne della California. Trump: E' malato. Colpito un agente del Secret Service, salvo grazie al giubbotto antiproiettile. Al Washington Hilton anche il giornalista Iacopo Luzi, ... adnkronos.com Tg1. . Negli Stati Uniti spari e panico nell’hotel dove Donald #Trump stava partecipando alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Un uomo armato ha cercato di raggiungere la sala, ma è stato fermato dagli agenti della sicurezza. Il presidente e gli altri - facebook.com facebook #25aprile, tensione a Milano e spari a Roma: continuano le polemiche - #25Aprile2026 #liberazione #festadellaliberazione #resistenza #fascismo #brigataebraica x.com