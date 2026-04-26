Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca | Cole Tomas Allen in passato donò a un comitato per Kamala Harris

Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver sparato con un'arma da fuoco mentre l’evento era in corso, con la presenza del presidente degli Stati Uniti. L’individuo, insegnante proveniente dalla California, aveva in passato donato a un comitato di supporto a una senatrice e vicepresidente degli Stati Uniti. La polizia ha confermato l’accaduto e ha avviato le indagini.

Cole Tomas Allen, 31 anni, insegnante originario di Torrance, in California, è l’uomo fermato dopo aver esploso colpi d’arma da fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, evento a cui era presente anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’episodio ha provocato momenti di panico e l’immediata evacuazione delle autorità presenti. Allen, secondo quanto emerge dal suo curriculum online, ha conseguito nel 2017 una laurea in ingegneria meccanica presso il California Institute of Technology di Pasadena e successivamente un master in informatica alla California State University-Dominguez Hills. Sul suo profilo LinkedIn compare una foto in toga e tocco in occasione del titolo di studio.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: Cole Tomas Allen in passato donò a un comitato per Kamala Harris Shooting at Donald Trump’s Event: Moment Shooter Was Arrested | First Video | Who Shot At Trump Notizie correlate Chi è Cole Tomas Allen, l’attentatore alla cena con Trump: 31 anni, insegnante e “sostenitore di Kamala Harris”Washington, 26 aprile 2025 – L'uomo sospettato di aver aperto il fuoco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca lavorava in California come... Spari alla Casa Bianca, l’attentatore è il 31enne Cole Tomas Allen: lunedì in tribunale. Trump tira dritto: “Ora vinciamo in Iran”Emergono nuovi dettagli sulla sparatoria che ha sconvolto la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hilton di Washington. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump: Mia professione pericolosa; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Nuovo attentato a Trump: spari durante la cena alla Casa Bianca, agente ferito; Trump si ripara alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: gli spari, il parapiglia. Spari alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca, Trump evacuato dal Secret ServicePanico al Washington Hilton durante il gala con il presidente e Melania. Arrestato l’aggressore, evento annullato dopo il blitz della sicurezza ... lagazzettadelmezzogiorno.it Attentato a Trump, spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: «L'attentatore aveva diverse armi, voleva uccidere»Le notizie di domenica 26 aprile sull'attentato alla Casa Bianca durante la cena con i giornalisti corrispondenti. Il presidente Usa: «L'attentatore viene dala California ed è una persona malata» ... corriere.it Il presidente Donald Trump, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca dopo gli spari alla cena con i corrispondenti, ha detto che l’uomo che ha sparato “è un lupo solitario, una persona malata”. - facebook.com facebook Trump: "Quanto accaduto mostra perché serve la ballroom alla Casa Bianca". Il primo post del tycoon il giorno dopo gli spari alla cena dei corrispondenti #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com