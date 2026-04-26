Un uomo di 31 anni, sospettato di aver sparato durante una cena con partecipanti legati alla Casa Bianca, ha un passato come insegnante e sviluppatore di videogiochi in California. Secondo le fonti, il soggetto è anche noto come sostenitore di una figura politica statunitense. L'episodio si è verificato il 26 aprile 2025 e sta portando a indagini da parte delle autorità.

Washington, 26 aprile 2025 – L'uomo sospettato di aver aperto il fuoco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca lavorava in California come insegnante e come sviluppatore di videogiochi. Lo riferisce la Cnn con nuovi dettagli su Cole Tomas Allen, 31 anni, nome dell'attentatore che viene riportato dai media americani sulla base di quanto reso noto da fonti delle forze dell'ordine. Vive a Torrance e - secondo i registri della Federal Election Commission, rilancia la Cnn - nell'ottobre di due anni fa ha donato 25 dollari alla campagna presidenziale di Kamala Harris. La rete americana fa riferimento all'esistenza di un profilo LinkedIn che corrisponde al nome di Cole Tomas Allen, con una foto, e che parla di un insegnante part-time presso C2 Education.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Cole Tomas Allen, l’attentatore alla cena con Trump: 31 anni, insegnante e “sostenitore di Kamala Harris”

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Girano già voci false sul tentato killer: Cole Tomas Allen era registrato al voto come elettore non affiliato (non come democratico come falsamente scritto altrove). Ha però donato 25 dollari nell’ottobre 2024 alla campagna di Harris. x.com