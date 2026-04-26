Sparatoria al gala dei corrispondenti con Trump | arrestato l’aggressore ferito un agente I boati e la fuga | come ha fatto a entrare armato – Il video

Durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, tenutasi in un hotel di Washington, un uomo ha sparato nella lobby, provocando il ferimento di un agente e suscitando scompiglio tra i presenti. L’individuo è stato arrestato poco dopo, mentre si cercano ancora dettagli su come sia riuscito a entrare armato nell’edificio. Sono stati diffusi alcuni video dell’episodio, che mostrano i momenti di confusione e fuga tra i partecipanti.

Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington, dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, alla quale per la prima volta partecipava da presidente Donald Trump. Gli spari sono avvenuti a pochi metri dal presidente americano e da tutti i principali membri del suo governo, dal vicepresidente JD Vance all’attorney general Todd Blanche fino al capo dell’FBI Kash Patel. Nel salone circa 2.600 giornalisti, terrorizzati, hanno cercato di trovare riparo sotto ai tavoli e dietro le colonne. Il corrispondente de La Stampa Alberto Simoni, che si trovava a pochi metri dall’incidente, ha raccontato all’Ansa che al suono degli spari «la gente si è buttata sotto i tavoli o dietro le colonne cercando un riparo» in preda al panico.🔗 Leggi su Open.online

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