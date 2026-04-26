Il presidente del Consiglio ha espresso solidarietà al presidente Trump, alla First Lady, al vicepresidente e ai presenti durante la cena dei Corrispondenti della Casa Bianca tenutasi ieri sera. In un messaggio, ha dichiarato di essere vicina a tutte le persone coinvolte e ha sottolineato che non ci deve essere spazio per l'odio politico e il fanatismo. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi esponenti politici.

«Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al presidente Trump, alla First Lady Melania, al vice presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera. Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie. Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell’informazione. La difesa della civiltà del confronto deve restare l’argine invalicabile contro ogni deriva intollerante, a tutela dei valori che fondano le nostre Nazioni». Così la premier Giorgia Meloni su X.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni, solidarietà a Trump: "Nessuno spazio all'odio politico e al fanatismo"

Il problema di Meloni si chiama Trump: essere suoi alleati non porta a nulla

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