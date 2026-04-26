Spari alla cena con Trump presidente Usa Ecco perchè serve la ballroom

Durante una cena con giornalisti, un uomo ha aperto il fuoco contro Donald Trump, che è riuscito a mettersi in salvo. L’incidente si è verificato a Washington e ha coinvolto il presidente degli Stati Uniti, che non ha riportato ferite. La scena si è svolta in un locale dedicato a eventi pubblici, in cui si svolgeva l’incontro. La polizia ha immediatamente intervenuto sul posto per gestire la situazione.

WASHINGTON (ITALPRESS) – Un uomo ha sparato contro Donald Trump, che si è salvato, durante la cena dei giornalisti. L’uomo armato avrebbe aperto il fuoco nell’area esterna sottoposta a controllo, nei pressi dell’ingresso del Washington Hilton, l’hotel che da anni ospita la serata. L’episodio ha generato panico tra i circa 2.500 invitati, tra giornalisti, esponenti dell’amministrazione, rappresentanti del mondo dello spettacolo e ospiti internazionali. Nella sparatoria un agente è rimasto ferito, ma senza conseguenze gravi. Trump e la first lady sono stati evacuati senza conseguenze e portati alla Casa Bianca. L’attentatore è stato arrestato. L’uomo, sospettato nella sparatoria della WHCA, ha dichiarato alle forze dell’ordine dopo il suo arresto che voleva sparare a funzionari dell’amministrazione Trump.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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