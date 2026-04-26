Spari alla cena con Trump il ‘furto’ di vino dopo l’attentato diventa virale

Durante una cena di gala organizzata dal presidente con i giornalisti della Casa Bianca, un uomo armato ha aperto il fuoco, provocando panico tra i presenti. Dopo l'attacco, un altro individuo ha cercato di rubare del vino, episodio che ha fatto rapidamente il giro dei social media. L'incidente si è verificato a Washington, mentre le autorità stanno coordinando le operazioni per gestire la situazione e garantire la sicurezza.