Spari alla cena con Trump il ‘furto’ di vino dopo l’attentato diventa virale
Durante una cena di gala organizzata dal presidente con i giornalisti della Casa Bianca, un uomo armato ha aperto il fuoco, provocando panico tra i presenti. Dopo l'attacco, un altro individuo ha cercato di rubare del vino, episodio che ha fatto rapidamente il giro dei social media. L'incidente si è verificato a Washington, mentre le autorità stanno coordinando le operazioni per gestire la situazione e garantire la sicurezza.
(Adnkronos) – Serata di panico Washington per l'attacco di un uomo armato, Cole Tomas Allen, alla cena di gala organizzata dal presidente Donald Trump con i giornalisti corrispondenti della Casa Bianca. Nell'emergenza totale, conclusa con la cattura dell'attentatore, c'è spazio anche per un momento diventato presto virale sui social. Dopo l'allontanamento del presidente americano, messo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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