Flash Italia spari al corteo del 25 aprile | colpita una coppia

Durante il corteo del 25 aprile a Roma, lungo il percorso verso il parco Schuster, sono stati esplosi alcuni colpi con una pistola ad aria compressa. Due persone sono state ferite durante l’episodio, avvenuto in un momento di tensione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto e identificare eventuali responsabili. La manifestazione si è svolta regolarmente, senza ulteriori incidenti.

Attimi di tensione durante il corteo del 25 aprile a Roma, lungo il percorso verso il parco Schuster: sono stati esplosi colpi con una pistola ad aria compressa e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le vittime sono state accompagnate in ambulanza. Le condizioni, da quanto riferito, non sarebbero gravi. L’episodio ha interrotto per alcuni minuti il regolare svolgimento della manifestazione, molto partecipata e con la presenza di famiglie. Gli organizzatori hanno informato i presenti dell’accaduto dal palco allestito al parco, esprimendo una netta condanna per quanto avvenuto. Spari al corteo del 25 aprile a Roma: cosa è successo.🔗 Leggi su Tvzap.it

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