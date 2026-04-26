Spari a una cena alla Casa Bianca | Meloni esprime solidarietà a Trump

Durante una cena di gala con i corrispondenti americani alla Casa Bianca, sono stati esplosi dei colpi che hanno costretto all’evacuazione immediata della sala. La notizia si è diffusa rapidamente, attirando l’attenzione di leader di diversi paesi, tra cui il presidente di un governo europeo, che ha espresso solidarietà nei confronti dell’ex presidente statunitense coinvolto nell’evento. La situazione rimane sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Giorgia Meloni vicina a Trump. La notizia degli spari nella cena di gala con i corrispondenti Usa alla Casa Bianca, che ha portato all’evacuazione immediata della sala in cui il tutto si stava svolgendo, fa il giro del mondo e i leader politici mostrano solidarietà. La nostra presidente del Consiglio esprime il suo messaggio di sostegno sui suoi canali social: “Voglio far giungere la mia totale solidarietà e la più sentita vicinanza al presidente Trump, alla first lady Melania, al vicepresidente Vance e a tutti coloro che erano presenti ieri sera all’evento”. “L’odio politico non può trovare cittadinanza nelle nostre democrazie. Non consentiremo al fanatismo di contaminare gli spazi del confronto libero e dell’informazione.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al Presidente Trump, alla First Lady Melania, al Vice Presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera. Nessun odio politico x.com