Un uomo armato di fucile, pistola e coltelli è riuscito a raggiungere un ospite tra gli invitati a una cena di gala con l'ex presidente. Durante l'evento, ha sparato contro un agente del Secret Service. Lo stesso hotel ha visto in passato un attentato contro un ex presidente nel 1981. Le autorità hanno riferito che i filtri di sicurezza sono saltati, facilitando l'accesso dell’aggressore.

Come è possibile che un uomo armato di fucile, pistola e coltelli sia riuscito ad arrivare abbastanza vicino da sparare contro un agente del Secret Service, alla cena di gala con Trump presente? La falla, almeno secondo le prime ricostruzioni statunitensi, non è stata nell’anello più stretto attorno a Donald Trump. Quello ha retto: gli agenti hanno coperto il presidente, hanno evacuato Melania Trump e JD Vance, hanno protetto i membri del governo e hanno impedito all’assalitore di entrare nella ballroom. Il buco si è aperto prima, nel perimetro esterno del Washington Hilton: l’area ibrida fra hotel, lobby, controlli, ricevimenti collaterali e accessi riservati.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spari a Trump. Flop sicurezza, filtri saltati: Allen era tra gli ospiti. Nello stesso hotel l'attentato a Reagan nel 1981

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