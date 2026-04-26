Un uomo armato di fucile, pistola e coltelli è riuscito a entrare nella cena di gala con l'ex presidente, sparando contro un agente del Secret Service. Tra gli ospiti si trovava anche un noto personaggio pubblico che, secondo le fonti, era presente al momento dell'incidente. Nello stesso hotel si era verificato un attentato contro un ex presidente nel 1981. La sicurezza del luogo è stata messa in discussione dopo quanto accaduto.

Come è possibile che un uomo armato di fucile, pistola e coltelli sia riuscito ad arrivare abbastanza vicino da sparare contro un agente del Secret Service, alla cena di gala con Trump presente? La falla, almeno secondo le prime ricostruzioni statunitensi, non è stata nell’anello più stretto attorno a Donald Trump. Quello ha retto: gli agenti hanno coperto il presidente, hanno evacuato Melania Trump e JD Vance, hanno protetto i membri del governo e hanno impedito all’assalitore di entrare nella ballroom. Il buco si è aperto prima, nel perimetro esterno del Washington Hilton: l’area ibrida fra hotel, lobby, controlli, ricevimenti collaterali e accessi riservati.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spari a Trump. Flop sicurezza, filtri saltati: Allan era tra gli ospiti. Nello stesso hotel l'attentato a Reagan nel 1981

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