Weekend di grandi concerti a Spazio Marte | tra gli ospiti Edgar Allan Pop e Bandakadabra

Questo fine settimana, Spazio Marte ospiterà una serie di concerti con artisti di diversi generi musicali. Tra gli ospiti previsti ci sono il gruppo Edgar Allan Pop e la band Bandakadabra, che si esibiranno in diverse serate. L’evento si svolge in un ambiente dedicato alla musica dal vivo, attirando appassionati e spettatori interessati a diverse esperienze sonore. La programmazione prevede più appuntamenti distribuiti nel corso del weekend.

Un intenso weekend di musica attende lo Spazio Marte, che sarà popolato da suoni e artisti diversi per generi e provenienza. Venerdì 17 aprile tocca a Edgar Allan Pop, che dopo quattro anni di vita artistica fatta soprattutto di concerti e di esecuzioni live delle sue canzoni, ha raccolto i brani.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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