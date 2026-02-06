Provincia e Isola del Piano al fianco degli studenti Paolini | Noi ci crediamo

La provincia si schiera al fianco degli studenti di Isola del Piano. Il sindaco Giuseppe Paolini conferma il sostegno del Comune all’iniziativa ’Cronisti in classe’, rivolta ai ragazzi delle scuole medie. Paolini sottolinea che il piccolo comune crede nel futuro dei giovani e vuole aiutarli a raccontare le loro storie. La decisione ha già suscitato entusiasmo tra gli insegnanti e i ragazzi, pronti a mettersi in gioco con questa opportunità.

"E’ uno dei comuni più piccoli che guarda al futuro dei giovani". Con queste belle parole Giuseppe Paolini, commenta la decisione del Comune di Isola del Piano, di cui è sindaco, di supportare l’annuale iniziativa ’Cronisti in classe’ rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Da dove le viene questa valutazione? "Dal fatto che già da tempo a Isola del Piano i docenti più illuminati della scuola primaria fanno scrivere articoli ai loro scolari". Ma lei è anche residente della Provincia di Pesaro e Urbino e ha deciso che anche questo ente supporterà i ’Cronisti in classe’ del Carlino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

