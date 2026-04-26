A Roma sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco, secondo quanto riportato dalle autorità locali. L'Associazione Nazionale Partigiani Italiani ha dichiarato che non si lascerà intimidire, richiamando la resistenza dei partigiani durante il periodo della guerra. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell'episodio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'accaduto.

"Come i partigiani che non si lasciarono intimidire da attacchi, retate, rappresaglie, continueremo la nostra lotta per la loro memoria e per preservare il loro lascito: la Repubblica democratica fondata sul lavoro e la sua Costituzione, contro ogni nazifascismo, autoritarismo, suprematismo, per la Pace, la Libertà e l'Uguaglianza". Lo afferma il comitato provinciale dell'Anpi di Roma "sul grave atto di violenza", avvenuto ieri mentre era in corso la "partecipatissima" Festa della Liberazione dal nazifascismo, con l'esplosione "di tre colpi di pistola ad aria compressa contro due persone che avevano al collo i fazzoletti dell'Anpi".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spari a Roma, Anpi 'come i partigiani non ci lasceremo intimidire'

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