Durante una manifestazione degli anarchici in piazza, un funzionario della Polizia di Stato è stato colpito da una bottiglia di vetro, riportando ferite. La premier ha espresso solidarietà e vicinanza al poliziotto coinvolto, commentando che non si lasceranno intimidire. La protesta si è svolta in solidarietà ad Alfredo Cospito, e l’episodio ha attirato l’attenzione sulle tensioni tra forze dell’ordine e manifestanti.

"Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito. A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell'ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura". E' chiarissimo il messaggio su X della premier Giorgia Meloni, intervenuta per commentare le violenze in piazza sabato pomeriggio a Roma. Un sentimento di sdegno e di solidarietà espresso da tutto il centrodestra..🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni e il poliziotto ferito dagli anarchici: "Non ci lasceremo intimidire"

Notizie correlate

"Non ci intimidite". La solidarietà di Meloni all'agente ferito dagli anarchiciLa premier condanna le violenze al corteo per Cospito e ribadisce il sostegno del governo alle forze dell’ordine dopo il ferimento di un funzionario...

“Non ci facciamo intimidire”. Meloni e l'avvertimento agli anarchici dopo il nuovo caosLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime solidarietà al funzionario di polizia ferito durante una manifestazione anarchica a Roma,...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: È inaccettabile, le parole di Giorgia Meloni dopo l'attacco di Trump al Papa - 14/04/2026; Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; Trump e Israele, cosa dice la doppia svolta di Giorgia Meloni; Donald Trump e Giorgia Meloni, dall’amicizia alla rottura. Il presidente Usa: Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo.

Giorgia Meloni e la finta foto col padre usata per attaccarla, Squarta di FdI smonta la fake news: Sono ioL'uomo nella foto con Giorgia Meloni è l'europarlamentare Marco Squarta. Smentita la fake news che accusava la premier di mentire sul suo passato ... virgilio.it

Chi è Giuseppina Di Foggia prossima presidente Eni che irrita Giorgia Meloni per la buonuscita da TernaScontro tra Giorgia Meloni e Giuseppina Di Foggia, la manager scelta come Presidente Eni che non rinuncia alla buonuscita ... virgilio.it

Giorgia Meloni non ha mosso un dito per fermare il genocidio a Gaza. Fatti, non chiacchiere. Oggi ad Acerra con Flotilla, un viaggio per Gaza. Domani prima La Spezia e poi Genova. P.S. Simpatico fuori programma con la collega @AuriemmaCarmela alla sed x.com

La nuova crisi nello Stretto di Hormuz rischia di far invecchiare molto precocemente gli annunci di Giorgia Meloni e degli altri leader europei riguardo a imminenti missioni nell’area. Ma anche ammettendo che si trovi di nuovo l’intesa per riaprire lo Stretto, il go - facebook.com facebook