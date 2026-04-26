Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, si è verificata una sparatoria. La polizia ha identificato come presunto autore un uomo di 31 anni, ingegnere originario di Torrance, California. Secondo quanto riferito, l’individuo avrebbe agito da solo durante l’episodio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Si chiama Cole Tomas Allen, ha 31 anni ed è originario di Torrance, in California, l’uomo indicato come il presunto autore della sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. A fornire i primi dettagli è stata l’Associated Press, citando due fonti delle forze dell’ordine. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, si tratterebbe di un ingegnere meccanico laureato al California Institute of Technology, mentre sui social è circolata un’immagine che lo ritrae tra i premiati come “insegnante del mese”, dettaglio che contribuisce a delineare un profilo apparentemente distante da quanto accaduto. La...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sparatoria alla cena dei corrispondenti, identificato il sospettato: ingegnere della California, agiva da solo

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