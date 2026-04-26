Durante un evento dedicato ai media, con la presenza di un ex presidente, si è verificata una sparatoria che ha causato il panico tra i partecipanti. La polizia ha arrestato l’individuo sospettato di aver aperto il fuoco e sta analizzando la dinamica dell’accaduto. Le autorità stanno lavorando per chiarire i dettagli dell’incidente e garantire la sicurezza degli astanti. La scena si è svolta in un momento di grande attenzione mediatica.

Momenti di panico durante l’evento: indagini in corso sulla dinamica, arrestato l’aggressore. STATI UNITI – Attimi di tensione durante il gala dei media a cui era presente anche Donald Trump, dove si è verificata una sparatoria che ha generato panico tra i partecipanti. Cosa è successo durante il gala. Secondo quanto riportato da ANSA, gli spari sono stati esplosi nel corso dell’evento, molto partecipato, costringendo le persone presenti a mettersi al riparo. Le forze dell’ordine sono intervenute in tempi rapidi, riuscendo a fermare l’aggressore e a riportare la situazione sotto controllo. Trump presente all’evento. Presenti oltre al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e tanti membri del suo governo anche 2.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sparatoria al gala dei media con Trump: arrestato l’aggressore

Special Counsel CONFIRMS Trump ARREST Capitol on FIRE

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