Secret Service sparatoria alla cena dei media Usa nell' area dei metal detector

Durante una cena dei corrispondenti della Casa Bianca, si è verificata una sparatoria nell'area di controllo situata all'esterno del luogo dell'evento. L'incidente si è verificato vicino ai metal detector, creando scompiglio tra i presenti. Non sono stati comunicati dettagli sulle persone coinvolte o sui feriti, ma l'evento ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La scena è stata messa in sicurezza e le indagini sono in corso.

La sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca è avvenuta nell'"area di controllo" all'esterno del luogo dell'evento. Lo riferisce il Secret Service riferendosi al luogo in cui gli ospiti devono passare ai metal detector.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Secret Service, sparatoria alla cena dei media Usa nell'area dei metal detector Notizie correlate Leggi anche: Laboratori di musica per 120 bimbi a rischio: "Più efficaci dei metal detector" Leggi anche: Metal detector e cani antidroga alle fermate dei bus: blitz tra gli studenti diretti a scuola Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Secret Service, sparatoria alla cena dei media Usa nell'area dei metal detector; Il Secret Service statunitense dichiara di stare indagando su una sparatoria; Secret Service, sparatoria alla cena dei media Usa nell'area dei metal detector; Spari durante il gala dei corrispondenti in Usa, Trump torna alla Casa Bianca. Secret Service, sparatoria alla cena dei media Usa nell'area dei metal detectorLa sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca è avvenuta nell'area di controllo all'esterno del luogo dell'evento. Lo riferisce il Secret Service riferendosi al luogo in cui gli ospit ... ansa.it Sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: fuga e evacuazione al HiltonDurante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca al Hilton a Washington è scoppiato il panico dopo uno sparo nella lobby; il Secret Service ha evacuato Donald Trump, Melania e Jd Vance ... notizie.it Una persona ha aperto il fuoco al gala dei media, arrestato dal Secret Service. Trump evacuato x.com Benvenuti su Radio Nonsolosuoni, dove la musica è la nostra passione e la storia dei grandi artisti prende vita attraverso le nostre parole. Oggi vi portiamo nel cuore della Scandinavia per raccontarvi la storia avvincente dei Secret Service, il leggendario grup - facebook.com facebook