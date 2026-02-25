L'Inter col Bodo Glimt ha scoperto cosa voleva dire davvero McTominay e quanto avesse ragione

L’Inter ha perso contro il Bodo Glimt a causa di una prestazione solida e compatta degli avversari, che hanno sfruttato le occasioni con attenzione. La sconfitta ha fatto chiarezza su quanto McTominay abbia sempre sostenuto riguardo alla determinazione e alla disciplina necessarie per affrontare certi avversari. La squadra norvegese ha mostrato una strategia efficace, mantenendo alta la concentrazione per tutta la partita. Ora, l’Inter si prepara a riprendere il cammino in campionato.

La squadra che è prima in classifica in Serie A, ed è avanti di 10 punti sulla seconda, è stata eliminata da una formazione che al Meazza ha disputato una gara disciplinata. Altro che "salmonari", a fare la figura dei baccalà siamo noi.