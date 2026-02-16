Cosa voleva dire davvero Obama con la frase sull'esistenza degli alieni | Sono reali ma non li ho visti

Durante il podcast di Brian Tyler Cohen, Barack Obama ha affermato di credere all’esistenza degli alieni, spiegando di essere sicuro che siano reali anche se non li ha mai incontrati di persona. La sua dichiarazione ha suscitato molte reazioni sui social, dove alcuni utenti hanno iniziato a chiedersi se ci siano segreti nascosti dal governo americano. Obama ha anche aggiunto di aver visto alcuni documenti che suggeriscono la presenza di oggetti non identificati, ma di non poter svelare dettagli più specifici.

