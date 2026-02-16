Cosa voleva dire davvero Obama con la frase sull'esistenza degli alieni | Sono reali ma non li ho visti
Durante il podcast di Brian Tyler Cohen, Barack Obama ha affermato di credere all’esistenza degli alieni, spiegando di essere sicuro che siano reali anche se non li ha mai incontrati di persona. La sua dichiarazione ha suscitato molte reazioni sui social, dove alcuni utenti hanno iniziato a chiedersi se ci siano segreti nascosti dal governo americano. Obama ha anche aggiunto di aver visto alcuni documenti che suggeriscono la presenza di oggetti non identificati, ma di non poter svelare dettagli più specifici.
Durante la puntata del podcast di Brian Tyler Cohen, Barack Obama si è detto convinto dell'esistenza degli alieni, scatenando un'ondata di commenti e dietrologie sui segreti alieni nascosti dalla Casa Bianca. Come lo stesso ex presidente ha poi chiarito, la realtà è ben meno misteriosa di quanto si possa pensare.
Obama ha detto che gli alieni "sono reali ma non l'ho mai visti", la frase dell'ex presidente Usa sull'Area 51
Barack Obama ha dichiarato che gli alieni sono reali, ma lui stesso non li ha mai incontrati, a causa della segretezza che avvolge l’Area 51.
Obama: “Gli alieni sono reali, ma non li ho mai visti e non sono nell’Area 51”
Barack Obama ha dichiarato che gli alieni esistono, ma lui non li ha mai incontrati e non ha mai visitato l'Area 51.
Cosa voleva dire davvero Obama con la frase sull'esistenza degli alieni: Sono reali ma non li ho visti
