Dopo una sparatoria avvenuta a Washington, le autorità stanno rivedendo le misure di sicurezza previste per la visita di re Carlo negli Stati Uniti, che dovrebbe iniziare domani. La situazione ha portato a un aggiornamento delle disposizioni, con particolare attenzione alle procedure di protezione del sovrano. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulle modifiche adottate. La visita prosegue secondo il nuovo piano di sicurezza predisposto dalle forze dell'ordine locali.

Le misure di sicurezza per la visita di re Carlo d'Inghilterra negli negli Stati Uniti sono sotto esame dopo la sparatoria di Washington. Buckingham Palace ha fatto sapere che sono in corso colloqui alla luce del tentativo di un uomo armato di fare irruzione alla serata di gala a cui partecipava il presidente americano Donald Trump. Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, gli ospiti si sono nascosti sotto i tavoli quando si sono uditi degli spari, mentre i servizi segreti evacuavano il presidente e altri membri della sua amministrazione. Nessuno è rimasto ucciso nell'attacco, sebbene un agente che indossava un giubbotto antiproiettile sia stato colpito e trasportato in ospedale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sparatoria a Washington, cambia il piano di sicurezza per re Carlo, da domani negli Usa

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