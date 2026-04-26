Sparate vicino a Trump | indagato il profilo social del sospettato

Un uomo è stato arrestato all'hotel Hilton di Washington dopo aver sparato in prossimità di Donald Trump. Le autorità hanno avviato un'indagine e stanno analizzando il profilo social del sospettato, identificato come Cole Allen. La polizia ha confermato l'intervento e il fermo dell'uomo, senza riferire ulteriori dettagli sulle motivazioni dell'episodio. Attualmente si stanno svolgendo verifiche sul suo passato e sui suoi contenuti online.

? Cosa sapere Cole Allen arrestato all'hotel Hilton di Washington dopo sparate vicino a Donald Trump.. Le attività digitali del sospettato insegnante sono oggetto di attacchi sui profili social.. La sicurezza durante la cena dei corrispondenti a Washington è stata compromessa nella notte tra sabato e domenica dall’azione di un uomo identificato come Cole Allen, fermato dopo aver sparato in prossimità di Donald Trump. L’episodio si è consumato all’interno dell’hotel Hilton, dove l’attacco ha richiesto l’intervento immediato delle autorità per la cattura del sospettato. Le immagini che circolano mostrano il momento della neutralizzazione, con Allen bloccato a terra dai soccorritori nelle sale della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sparate vicino a Trump: indagato il profilo social del sospettato Notizie correlate Profilo social ispirato a “Mare Fuori”: Limata indagato per stalkingTempo di lettura: 2 minutiNuovi guai giudiziari per Giovanni Limata, il 27enne di Cervinara condannato in via definitiva a sedici anni di carcere per... Cecchini del weekend a Sarajevo, indagato 80enne di Pordenone sospettato di aver pagato per sparare sui civiliUn 80enne di Pordenone è indagato nell’ambito dell’inchiesta sui “cecchini del weekend” di Sarajevo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spari a Trump. Il boato nella sala dell'Hilton con 2.600 persone, l'intervento degli agenti, Trump e Vance in salvo in direzioni diverse; Un uomo ha sparato fuori da un evento con Trump; Tgcom24: Breaking News delle 17.00 | Trump: sparare navi che mettono mine a Hormuz Video; Il braccio di ferro Usa-Iran su controllo Hormuz. Trump sparare e uccidere chi posiziona mine sullo Stretto. Spari a Trump. Flop sicurezza, filtri saltati: Allan era tra gli ospiti. Nello stesso hotel l'attentato a Reagan nel 1981Come è possibile che un uomo armato di fucile, pistola e coltelli sia riuscito ad arrivare abbastanza vicino da sparare contro un agente del Secret Service, alla cena di gala con ... ilmattino.it «Sparano!», l’attimo in cui Trump scopre dell’attacco a pochi metri. Il panico tra i giornalisti e l’intervento della scorta – Il videoC'erano circa 2.600 giornalisti nella sala dell'Hilton di Washington, quando si sono sentiti alcuni colpi arrivare dall'esterno. La reazione dei cronisti L'articolo «Sparano!», l’attimo in cui Trump s ... msn.com Corriere della Sera. . Momenti di paura nel pomeriggio di sabato al parco Schuster, vicino alla basilica di San Paolo, dove erano in corso gli interventi dal palco a chiusura della manifestazione per il 25 aprile promossa dall’Anpi. Marito e moglie che stavano u - facebook.com facebook