Giovanni Limata, 27 anni di Cervinara, è stato recentemente coinvolto in un’indagine per stalking. L’uomo, già condannato in via definitiva a sedici anni di carcere per l’omicidio di Aldo Gioia, ora si trova sotto inchiesta per comportamenti molesti. La vicenda riguarda un profilo social ispirato alla serie “Mare Fuori”, che ha attirato l’attenzione delle autorità.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovi guai giudiziari per Giovanni Limata, il 27enne di Cervinara condannato in via definitiva a sedici anni di carcere per l’omicidio di Aldo Gioia. Il giovane è ora indagato per stalking e ricettazione in un’indagine della Procura di Avellino dopo alcuni messaggi intimidatori che sarebbero stati inviati dal carcere alla vedova della vittima. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel febbraio del 2025 Limata, detenuto nel penitenziario di Bellizzi Irpino, sarebbe riuscito a entrare in possesso di uno smartphone. Utilizzando il nickname “CiroRicci666”, riferimento alla serie televisiva Mare Fuori, avrebbe contattato sui social la vedova di Aldo Gioia inviandole una richiesta di amicizia su Instagram e TikTok. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Profilo social ispirato a “Mare Fuori”: Limata indagato per stalking

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