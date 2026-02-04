Un uomo di 80 anni di Pordenone è finito sotto inchiesta con l’accusa di aver pagato per sparare sui civili durante i combattimenti a Sarajevo, negli anni ’90. L’indagine riguarda un ex autotrasportatore, ora sospettato di aver preso parte a quegli episodi di violenza. La vicenda torna alla ribalta, con le autorità che cercano di chiarire il suo ruolo in uno dei periodi più drammatici della guerra nella ex Jugoslavia.

Un 80enne di Pordenone è indagato nell’ambito dell’inchiesta sui “cecchini del weekend” di Sarajevo. La Procura di Milano ha chiesto all’80enne, ex autotrasportatore, di recarsi lunedì negli uffici per un interrogatorio. I magistrati indagano sull’organizzazione che permetteva a persone facoltose di sparare sui civili durante l’assedio di Sarajevo, tra il 1992 e il 1995. L’indagine della Procura di Milano sui cecchini di Sarajevo I “turisti” partivano da Trieste per andare a sparare Italiani provenienti anche da Milano e Torino L’indagine della Procura di Milano sui cecchini di Sarajevo La notizia è stata riportata dall’ANSA, che parla di sviluppi di primo piano nell’indagine condotta dal Ros dei carabinieri e coordinate dal pm Alessandro Gobbis della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cecchini del weekend a Sarajevo, indagato 80enne di Pordenone sospettato di aver pagato per sparare sui civili

Questa volta a Sarajevo i turisti non sono solo in visita, ma finiti nel mirino delle indagini.

