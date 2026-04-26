Sparano! l’attimo in cui Trump scopre dell’attacco a pochi metri Il panico tra i giornalisti e l’intervento della scorta – Il video

Durante un evento con i giornalisti presso un hotel di Washington, sono stati uditi alcuni spari dall’esterno della sala dove si trovava l’ex presidente. Nel momento in cui ha sentito i colpi, Trump si è reso conto dell’accaduto e il personale di sicurezza è intervenuto immediatamente. Il video dell’episodio mostra la reazione di Trump e dei presenti, mentre la situazione veniva gestita dalle forze dell’ordine.

Donald Trump stava preparando il suo intervento al gala con i corrispondenti della Casa Bianca, quando all’improvviso si sono sentiti alcuni spari dall’esterno della sala all’hotel Hilton di Washington. In un primo momento, nessuno al tavolo presidenziale sembrano preoccuparsi. Ma subito dopo si sente urlare: «Sparano!». Ed è a quel punto che scatta il protocollo di sicurezza per far evacuare il presidente. A sparare sarebbe stato Cole Tomas Allen, che ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton. Gli spari sono avvenuti a pochi metri dal presidente americano e da tutti i principali membri del suo governo, dal vicepresidente JD Vance all’attorney general Todd Blanche fino al capo dell’FBI Kash Patel.🔗 Leggi su Open.online

L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte”

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