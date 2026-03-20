Libano il giornalista è in diretta quando cade un missile a pochi metri | il video dell'esplosione

Durante una trasmissione in diretta nel sud del Libano, il giornalista Steve Sweeney e il cameraman Ali Rida sono stati colpiti da un missile che è caduto a pochi metri da loro. Il video mostra l'esplosione che si verifica poco prima che possano mettersi in salvo. L'episodio ha catturato l'attenzione di chi seguiva la trasmissione in tempo reale.

Il giornalista Steve Sweeney e il cameraman Ali Rida scampano a un missile durante una diretta nel sud del Libano. Il video mostra l’attimo in cui si salvano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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