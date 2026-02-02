Spara alla moglie durante una lite l’uomo è stato arrestato

Un uomo ha sparato alla moglie durante una lite a Paduli. La donna è stata colpita e portata d’urgenza al San Pio, dove è stata sottoposta a un intervento. Le sue condizioni sono gravi, ma si trova fuori pericolo. L’uomo è stato arrestato sul posto. La polizia sta ancora indagando sui motivi di questa escalation di violenza.

Tentato femminicidio nella tarda mattinata di oggi, 2 febbraio 2026, a Paduli. Un uomo di 37 anni, guardia giurata, ha esploso più colpi di fucile contro la moglie 45enne, con la quale era in fase di separazione, in prossimità della loro abitazione in campagna. Secondo quanto riferito in una nota ufficiale dei Carabinieri, l'uomo non ha opposto resistenza all'arrivo dei militari ed è stato inizialmente condotto presso gli uffici del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento. Al termine degli accertamenti, la persona indagata è stata tratta in arresto e associata alla Casa Circondariale di Benevento.

Una lite tra marito e moglie a Caserta si è conclusa con un uomo che ha sparato contro la donna.

