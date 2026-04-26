Prima della partita tra Milan e Juventus, l’allenatore dei bianconeri ha dichiarato che la squadra è pronta a dimostrare le proprie capacità e ha annunciato che Yildiz sarà disponibile per entrare in campo. Ha inoltre spiegato che la squadra lavora per affrontare la partita con determinazione e che tutti i giocatori sono concentrati sulla sfida in arrivo. La conferenza si è svolta a poche ore dal calcio d’inizio.

Luciano Spalletti, allenatore bianconero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Oggi fondamentale per la Champions, come arrivate alla gara? "Ci aspettavamo che le squadre dietro spingessero. Sono squadre forti, vincono partite e per noi diventa un'imposizione. Per noi è normale vivere di queste responsabilità. Dobbiamo venire e mostrare quello di cui siamo capaci di fare. Sarà una partita difficilissima per il modo di giocare del Milan, ti sembra di aver tutto sotto controllo e poi ti spuntano da tutte le parti e ti ribaltano la situazione".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Spalletti prima di Milan-Juventus: “Qui per dimostrare di cosa siamo capaci. Yildiz pronto ad entrare”

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