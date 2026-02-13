Zambrotta | Juve la mano di Spalletti si vede ma manca ancora qualcosa Yildiz? Ora non si sieda

Luca Zambrotta, ex calciatore della Juventus, commenta il momento della squadra in vista del derby d’Italia, sottolineando che la mano di Spalletti si nota ma che la Juve ancora fatica a trovare il ritmo giusto. Zambrotta spiega che per mettere pressione alle rivali, i bianconeri devono approfittare dello scontro diretto tra Roma e Napoli, puntando a rosicchiare punti ovunque possibile. Nel suo intervento, aggiunge che ora non bisogna sedersi, anche se il mercato con Yildiz resta un’incognita, perché la squadra ha bisogno di continuità.

"L'impressione, dopo le gestioni di Motta e Tudor, è che Spalletti abbia trovato la quadra nel gioco. La Juve costruisce molto di più e in modo differente: è il lavoro di Luciano, è indubbio che si veda la sua mano. Manca però ancora qualcosa per ritrovare la Juventus di un tempo e per essere competitivi in tutte le competizioni". Parola di Gianluca Zambrotta, 297 partite in bianconero tra cui 14 derby d'Italia. La Juventus spesso subisce gol al primo tiro in porta: è sfortuna? "No, non credo. Con l'Atalanta meritava di passare in vantaggio perché ha creato tantissime occasioni da gol e le hanno fischiato un rigore per un discutibile fallo di mano in area. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

