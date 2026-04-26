Spacca il finestrino dell' auto per rubare uno zaino ma dentro c' è un Gps | 37enne denunciata

Una donna di 37 anni, di origini straniere e residente fuori regione, è stata denunciata dai carabinieri di Parma. La vicenda riguarda il tentativo di furto di uno zaino all’interno di un’auto, durante il quale la donna ha rotto un finestrino. All’interno del veicolo, però, si trovava un sistema di localizzazione satellitare, che ha permesso ai militari di intervenire e procedere con la denuncia.

I carabinieri di Parma hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica una 37enne di origini straniere residente fuori regione. La donna, fermata nel cuore della notte, sarebbe la presunta responsabile di ricettazione di uno zaino pieno di materiale hi-tech.L’episodio si è verificato nella.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Sfondano il finestrino dell’auto per rubare: “Ma dentro c’era solo l’euro per il carrello al supermercato”Firenze, 16 febbraio 2026 - Ancora un finestrino rotto per vedere se in macchina c’è qualcosa da rubare, in via di Soffiano a Firenze; è la terza... Leggi anche: Furto in via Montanara: infrangono il finestrino dell'auto per rubare soldi e documenti Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Spacca il finestrino dell'auto per rubare uno zaino ma dentro c'è un Gps: 37enne denunciata; Spacca il finestrino e ruba nel camper, scoperto si oppone ai carabinieri: arrestato un 20enne; Spacca il finestrino di un’auto e tenta il bis: fermato dai carabinieri a Torino; Colpo in via Rosaspina. Ladro ripulisce un camper poi semina il caos in caserma. Spacca il finestrino di un’auto e tenta il bis: fermato dai carabinieri a TorinoIl rumore dei vetri infranti nella notte ha spezzato il silenzio di via Vigliani, a Torino, ma questa volta ha anche interrotto l’azione di un ladro seriale già noto alle forze dell’ordine. Un uomo di ... giornalelavoce.it Colpo in via Rosaspina. Ladro ripulisce un camper poi semina il caos in casermaUn ventenne in manette per furto e resistenza ... msn.com Elezioni Comunali Reggio Calabria, la sinistra si spacca sulla V Circoscrizione. Malara (Reset) strappa con il Pd: "Chiarolla scelto per logiche di potere, voto Azzarello" - facebook.com facebook