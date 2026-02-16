Sfondano il finestrino dell’auto per rubare | Ma dentro c’era solo l’euro per il carrello al supermercato

Un gruppo di ladri ha rotto il finestrino di un’auto in via di Soffiano a Firenze, sperando di trovare oggetti di valore, ma hanno trovato solo un euro per il carrello del supermercato. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio, quando i residenti hanno sentito il rumore di vetri infranti e sono usciti a controllare. È il terzo episodio nel quartiere in pochi giorni, aggiungendo un altro tassello alla serie di furti che si ripetono da anni.

Firenze, 16 febbraio 2026 - Ancora un finestrino rotto per vedere se in macchina c’è qualcosa da rubare, in via di Soffiano a Firenze; è la terza auto del fine settimana e l’ennesima di una lunga serie che va avanti ormai da qualche anno. Una tecnica collaudata. Questa terza effrazione è accaduta nella notte tra venerdì e sabato nel tratto sotto al muro di via di San Carlo. I ladri hanno utilizzato la consueta tecnica: prima hanno rotto il deflettore del passeggero per accedere alla sicura e aprire lo sportello, poi hanno messo a soqquadro l’abitacolo. “Abbiamo trovato il finestrino rotto – racconta sconsolata Martina –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

