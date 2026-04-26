Soverato blitz in discoteca | multe e uscite di emergenza bloccate

Il 25 aprile, le forze dell'ordine sono intervenute in una discoteca a Soverato, riscontrando irregolarità. Durante il controllo, sono state elevate sei multe e le uscite di emergenza sono state bloccate. La discoteca è stata sottoposta a verifica per rispettare le normative di sicurezza e regolamenti vigenti. L'intervento ha portato alla chiusura temporanea del locale.

? Cosa sapere Soverato, blitz delle forze dell'ordine in discoteca il 25 aprile per irregolarità.. Multe per 6.664 euro e due uscite di emergenza bloccate con lucchetto.. Le forze dell’ordine hanno sanzionato un locale notturno di Soverato per 6.664 euro dopo aver scoperto l’impiego di personale addetto alla sicurezza non autorizzato durante i controlli del 25 aprile. L’operazione, orchestrata su disposizione del Questore di Catanzaro nella serata dello scorso sabato, ha la partecipazione coordinata di diversi reparti tecnici impegnati a verificare il rispetto delle norme nei luoghi destinati allo spettacolo pubblico. Il controllo mirato è...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soverato, blitz in discoteca: multe e uscite di emergenza bloccate Notizie correlate Roma: discoteca chiusa per uscite bloccate e rischiLa polizia di Stato ha disposto il sequestro preventivo di un locale notturno nel quartiere di San Lorenzo a Roma, intervenendo per gravi carenze... Un’altra discoteca chiusa perché aveva le uscite di sicurezza bloccate: titolare multato per 115 mila euroUna discoteca nel Mantovano è stata chiusa perché le uscite di emergenza erano bloccate e per la mancanza del piano di emergenza di evacuazione.