Un'altra discoteca chiusa perché aveva le uscite di sicurezza bloccate | titolare multato per 115 mila euro

Una discoteca nel Mantovano è stata chiusa dalle autorità a causa delle uscite di sicurezza bloccate e dell'assenza di un piano di evacuazione. Il titolare dell'esercizio è stato multato con una sanzione di 115 mila euro. La chiusura è avvenuta dopo verifiche che hanno evidenziato irregolarità nelle misure di sicurezza del locale.

Candele pirotecniche in cucina, uscite di sicurezza al buio: discoteca chiusaSi è conclusa con la chiusura di una sala da ballo l’operazione condotta lo scorso 12 febbraio dai carabinieri di Merano nel comune di Gargazzone, in...

Chiusa discoteca nel Napoletano: 300 clienti in più, antincendio rotto e uscite d’emergenza ostruiteChiusa discoteca a Pollena Trocchia da carabinieri e vigili del fuoco: dentro 300 persone in più della capienza, antincendio malfunzionante e uscite...

Bari, discoteca chiusa per sovraffollamento: 517 persone oltre il limiteDiscoteca chiusa a Bari dopo un controllo: trovate 517 persone su 200 consentite. Revocata l’autorizzazione dal Comune. pugliapress.org

Troppi clienti in discoteca, il questore chiude l'Anima UndergroundDopo un sopralluogo interforze effettuato il 21 febbraio all'interno del locale di via Croce Rossa a Padova, Marco Odorisio ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni che è stata notificat ... padovaoggi.it

