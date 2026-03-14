La polizia di Stato ha sequestrato preventivamente una discoteca nel quartiere di San Lorenzo a Roma a causa di gravi carenze nelle misure di sicurezza. Il provvedimento è stato adottato dopo controlli che hanno evidenziato uscite bloccate e rischi per la sicurezza dei clienti. La chiusura temporanea del locale coinvolge il personale e le autorità competenti.

La polizia di Stato ha disposto il sequestro preventivo di un locale notturno nel quartiere di San Lorenzo a Roma, intervenendo per gravi carenze nella sicurezza. Le irregolarità scoperte durante l’ispezione hanno riguardato uscite di emergenza bloccate e impianti elettrici in condizioni critiche. L’azione si è svolta nel cuore della zona universitaria, dove la movida incontra spesso la vigilanza delle autorità competenti. Gli agenti della divisione amministrativa della Questura hanno trovato una discoteca che operava senza i permessi necessari per l’intrattenimento danzante. Sicurezza compromessa e rischi nascosti. Uno dei punti critici emersi riguarda le vie di fuga, fondamentali per la tutela della vita umana in caso di pericolo immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: discoteca chiusa per uscite bloccate e rischi

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