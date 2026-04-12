Quando rimetteremo piede sulla Luna? La missione Artemis 4 nel 2028 sarà il nuovo grande passo per l’umanità

Da quotidiano.net 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La NASA ha annunciato che la missione Artemis 4 è prevista per il 2028 e rappresenta un nuovo passo nella ri- esplorazione della Luna. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha già manifestato interesse per un possibile viaggio su Marte. La pianificazione delle future missioni sulla Luna mira a testare tecnologie e procedure necessarie per gli obiettivi a lungo termine dello spazio.

Roma – Mentre Donald Trump è già avanti e sogna Marte, l a Nasa aggiorna il programma dei prossimi viaggi sulla Luna per ottimizzare i test tecnologici. L’allunaggio resta fissato al 2028 ma sarà con Artemis 4 perché il calendario si arricchisce n el 2027 di una missione dimostrativa intermedia, Artemis 3, con equipaggio di quattro persone in orbita terrestre bassa. https:www.quotidiano.netesteridalla-luna-nella-storia-a856bc38 Quindi l’anno prossimo si torna al cospetto della Luna per testare le manovre di prossimità e l’attracco tra Orion e uno o entrambi i lander privati di SpaceX (Elon Musk) e Blue Origin (Jeff Bezos) destinati a portare gli astronauti sulla Luna.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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