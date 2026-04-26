sos negozi nei borghi dal comune di bolano incentivi per chi apre

Nel tentativo di contrastare il declino dei negozi nei piccoli centri, il Comune di Bolano ha annunciato incentivi destinati a chi decide di aprire nuove attività commerciali. I dati recenti indicano che più di 1100 Comuni italiani non dispongono di un negozio di alimentari, un fenomeno che si accompagna a processi di spopolamento e difficoltà economiche nelle aree di frontiera. Questa misura si inserisce in un quadro di interventi volti a sostenere l’apertura di negozi in zone a rischio di desertificazione commerciale.

Oltre 1100 Comuni italiani senza un negozio di alimentari. I dati resi noti solo poche settimane fa da Confesercenti tracciano un quadro impietoso, tra lo spopolamento che incombe sempre più impietoso e le difficoltà di portare avanti un’attività economica nei borghi di frontiera. È forse anche per questi motivi che a Bolano il Comune guidato da Paolo Adorni ha deciso di introdurre contributi e incentivi economici finalizzati all’apertura o al mantenimento di attività commerciali di pubblico esercizio nei borghi di Bolano e di Montebello. Il provvedimento è stato votato pochi giorni dal consiglio comunale, con il bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla base del regolamento predisposto dagli uffici comunali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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