Negozi di vicinato in calo resistono di più nei borghi

Negli ultimi dieci anni, sono state chiuse 891 botteghe di vicinato, mentre le attività nei borghi storici sono riuscite a mantenersi. Secondo un esperto, le abitudini di acquisto sono cambiate nel tempo e hanno influito sulla diminuzione dei negozi nelle aree urbane. I negozi di vicinato, infatti, sembrano resistere meglio nelle zone più antiche e meno soggette a grandi trasformazioni.

COMMERCIO. Perse 891 botteghe in dieci anni, tengono nelle vie storiche. Fusini: «Sono cambiate le abitudini». Caselli: «L'economia urbana resiste» Centri commerciali, globalizzazione, e-commerce. A ondate, il tessuto del commercio urbano ha rischiato di essere sempre più lacerato, mentre nella società mutavano abitudini, consumi, possibilità di spesa. Però, nonostante tutto, le botteghe provano a resistere, tra evoluzione (qualcuno puntando anche sul canale online, oltre a quello vis-à-vis) e ricambio (l'avanzata dei piccoli imprenditori stranieri), e «tengono» soprattutto là dove si conserva la dimensione di borgo: è lì, in quelle vie della città, che ancora oggi si incontrano più negozi di vicinato.