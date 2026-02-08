Sfide nei piccoli borghi | Servono incentivi Io non trovo autisti per i bus scolastici

A Sarteano, la mancanza di medici e autisti sta creando problemi concreti. Da giorni, i cittadini devono fare i conti con l’assenza di un medico sostituto per il dottor Betti, senza nessuna novità in vista. La situazione rischia di peggiorare, e le persone chiedono interventi immediati per risolvere le carenze.

Questa storia che a Sarteano non si trova un medico proprio non mi va giù. E’ una settimana che ne scriviamo e ancora il sostituto del dottor Betti non arriva. L’intervista rilasciata a La Nazione dalla dottoressa Barbara Rocchi direttrice dell’Uoc Medicina di Comunità dell’Asl provinciale Siena, mi ha colpito. Soprattutto la fotografia che la ritrae in primo piano, sullo sfondo un pannello dell’Usl con la scritta: "I nostri valori: appropriatezza, efficienza, equità, etica, innovazione, sicurezza, trasparenza". Valori che dovrebbero essere il binario sul quale si muove il treno della sanità per garantire ai cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, l’"equità" delle cure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

