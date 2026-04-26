Sos amianto nel capannone sale la paura | Una bomba ecologica vicino a case e scuola

A Vinci, un capannone presenta amianto e ha destato preoccupazioni tra i residenti. L’Asl ha effettuato un’ispezione nel sito, e successivamente il sindaco ha emesso un’ordinanza che impone alla proprietà di rimuovere definitivamente l’amianto. La situazione ha sollevato tensioni, considerata la vicinanza di abitazioni e di una scuola. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire l’effettiva presenza del materiale e le modalità di intervento.

Vinci, 26 aprile 2026 – Un’ispezione di Asl, in primis. In seconda battuta, un provvedimento del sindaco che obblighi la proprietà alla rimozione definitiva dell’amianto, per poi fare definitivamente chiarezza sull’argomento. Queste sono le le richieste che alcuni cittadini di Sovigliana intendono avanzare al sindaco Daniele Vanni, puntando il dito in particolar modo contro i manufatti in amianto a loro dire presenti in primis nelle coperture di un capannone situato nei pressi della scuola dell’infanzia Villa Righini. Si tratta a quanto pare di un problema che riguarderebbe circa sessanta famiglie tra via Verdi e via Galilei. “La struttura ha superato il mezzo secolo di vita.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sos amianto nel capannone, sale la paura: “Una bomba ecologica vicino a case e scuola” Notizie correlate Amianto e rifiuti nel capannone industriale: dopo 8 anni si attende ancora la bonificaNuovo sopralluogo dell'associazione Dea: la struttura abbandonata è ancora accessibile a chiunque e finora nulla si è fatto per rimuovere gli scarti... Leggi anche: Bomba vicino all'abitazione di un imprenditore: notte di paura nel Salento Contenuti di approfondimento Si parla di: Sos amianto nel capannone, sale la paura: Una bomba ecologica vicino a case e scuola. Sos amianto nel capannone, sale la paura: Una bomba ecologica vicino a case e scuolaUna sessantina di famiglie segnala la presenza di un capannone con vecchi manufatti in eternit. Chiediamo un’ispezione urgente dell’Asl e un provvedimento del sindaco per la rimozione definitiva ... lanazione.it Capannone con amianto vicino a case e asilo nido: la denuncia dei cittadini di SoviglianaC’è un mostro di cemento e amianto che respira sopra le teste dei bambini di Sovigliana, e nessuno sembra volerlo fermare. È l'attacco dei membri del ... gonews.it