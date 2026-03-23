Amianto e rifiuti nel capannone industriale | dopo 8 anni si attende ancora la bonifica

Nuovo sopralluogo dell'associazione Dea: la struttura abbandonata è ancora accessibile a chiunque e finora nulla si è fatto per rimuovere gli scarti pericolosi presenti Un vero e proprio 'cimitero dei rifiuti' quello rappresentato da un capannone industriale abbandonato nel territorio di Cancello ed Arnone. Un'area di circa 1000 metri quadrati in aperta campagna, accessibile a tutti e che al proprio interno ‘custodisce’ rifiuti pericolosi tra cui lastre di amianto, in alcuni casi rotte in piccoli pezzi e quindi ancora più pericolose, pneumatici fuori uso, bustoni in plastica neri da cui si intravedono pezzi plastici di autovetture, resti di lavori di edilizia, pezzi di carrozzeria di auto, materiali lignei, taniche in plastica contaminate da sostanze chimiche e altro ancora. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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