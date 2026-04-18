Bomba vicino all' abitazione di un imprenditore | notte di paura nel Salento

Nella notte nel Basso Salento si è verificata un'intimidazione ai danni di un imprenditore. Ignoti hanno lanciato un ordigno artigianale vicino all’abitazione del proprietario, che non ha provocato danni né feriti. La deflagrazione ha causato apprensione tra i residenti della zona, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuna persona è stata segnalata come coinvolta o ferita durante l’incidente.

Intimidazione ai danni di un imprenditore nel Basso Salento. Ignoti hanno lanciato un ordigno artigianale, fortunatamente rimasto inesploso, vicino all’abitazione del proprietario di un’azienda di termoidraulica, nel centro di Alliste (Lecce), in via Parepari. Tutto è avvenuto la notte scorsa. L’ordigno, come si diceva, fortunatamente non è esploso e non ha causato danni a persone e cose. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano e della stazione di Racale, che hanno avviato le indagini sull’accaduto, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Ignoti, al momento, i motivi alla base dell’intimidazione.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bomba vicino all'abitazione di un imprenditore: notte di paura nel Salento Notizie correlate Paura nel centro storico di Apricena: bomba carta esplode davanti ad un’abitazionePaura nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, nel centro storico di Apricena. Leggi anche: Incendio di un'auto vicino ad un bar-pizzeria: paura nel Salento Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Usa, allarme bomba a casa del fratello del Papa: Segnalazione infondata; Trova una bomba a mano nel pacco del padre defunto, palazzo evacuato a Brusciano; Carmiano, bomba della Grande Guerra in casa Poli: paura durante le pulizie, zona isolata; Allarme bomba negli USA: coinvolta la famiglia del Papa. Bomba vicino all'abitazione di un imprenditore: notte di paura nel SalentoIntimidazione ai danni di un imprenditore nel Basso Salento. Ignoti hanno lanciato un ordigno artigianale, fortunatamente rimasto inesploso, ... msn.com Allarme bomba vicino alla casa del fratello di papa Leone XIV: evacuazioni negli Stati UnitiMomenti di tensione a New Lenox, vicino Chicago, dove un allarme bomba ha portato all’evacuazione di alcune abitazioni. Nessun ordigno è stato trovato dopo i controlli della polizia ... msn.com John Prevost, allarme bomba vicino casa del fratello di Papa Leone XIV a New Lenox, Chicago: evacuati alcuni edifici - VIDEO x.com Proteste vicino a ministero Giustizia, 'Stato tortura, Cospito libero'. Slogan anche per anarchici morti mentre costruivano bomba. Lanciato corteo del 18 aprile #ANSA - facebook.com facebook