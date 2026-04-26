A Sorrento sono stati introdotti nuovi percorsi dedicati agli amanti della natura e della tradizione agricola, con itinerari che attraversano limoneti e zone di coltivazione sostenibile. Le escursioni in queste aree permettono di scoprire paesaggi caratteristici e pratiche agricole locali, offrendo un’esperienza immersiva tra natura e cultura. Le iniziative puntano a valorizzare il patrimonio territoriale attraverso percorsi accessibili a un pubblico vario.

? Cosa sapere Sorrento propone nuovi itinerari tra trekking nei limoneti e percorsi di agricoltura sostenibile.. Le iniziative promuovono la tutela del patrimonio vegetale locale attraverso il turismo esperienziale.. A Sorrento, tra i profumi dei limoneti e la brezza del Tirreno, sono state proposte due diverse esperienze per immergersi nella cultura gastronomica locale, spaziando dal trekking guidato alla scoperta dell’agricoltura sostenibile. Le iniziative, firmate M.R., permettono di esplorare l’essenza della cittadina a picco sul mare attraverso percorsi che celebrano i frutti della terra e le tradizioni culinarie della zona. Tra terrazze panoramiche e sapori di limone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorrento tra limoni e tradizioni: trekking e sapori in agricoltura

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