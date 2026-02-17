Custoza inedita | tra tradizioni scomparse e sapori d' inverno

Custoza si trasforma in un luogo sconosciuto a molti, dopo che le tradizioni più antiche sono state abbandonate e i sapori d'inverno sono meno diffusi. La manifestazione, che si svolge in questi giorni, porta i visitatori a scoprire angoli nascosti del borgo e a riscoprire ricette tradizionali ormai dimenticate. Un gruppo di appassionati organizza passeggiate lente tra le vie, accompagnate da degustazioni di prodotti locali preparati secondo ricette antiche.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Custoza Inedita non è solo un'escursione, ma un viaggio a passo lento tra gli angoli meno noti di un borgo dove la storia si intreccia ai sapori invernali. Un invito a scoprire la Custoza più autentica, quella che si nasconde tra i vigneti ordinati e i vicoli del paese, lontano dai sentieri più battuti. Un itinerario pensato per riscoprire il piacere della semplicità e della buona compagnia, immergendosi in un passato affascinante fatto di tradizioni popolari e panorami che abbracciano l'intero orizzonte.🔗 Leggi su Veronasera.it I sapori del Broccoletto di Custoza Custoza si prepara ad ospitare la 24ª edizione de “I sapori del Broccoletto”, un evento che celebra le tradizioni gastronomiche locali. Fiano & Fuoco: un successo tra sapori, tradizioni e cultura a Montefredane Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Custoza Inedita: Tra tradizioni scomparse e sapori d’Inverno facebook