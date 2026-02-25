Calciatore costaricano chiede alla fidanzata di sposarlo e lei risponde sì Ma dopo tre giorni si lasciano

Chiede alla fidanzata di sposarlo, lei dice sì, ma dopo appena tre giorni si lasciano. È accaduto in Guatemala. I protagonisti sono Derrickson Quirós, giocatore costaricano dello Xelajú in Guatemala, e Wendy Nicole, nota influencer di Panama. La coppia aveva attirato l’attenzione di tanti quando, dopo la vittoria per 4-2 dello Xelajú MC contro il Marquense nel Western Classic, il calciatore si era inginocchiato durante i festeggiamenti e aveva chiesto in campo alla compagna Wendy di sposarlo. Lei aveva detto sì, ma tre giorni dopo il calciatore ha rivelato sui social che i due si sono lasciati. “Sì, è vero che la mia relazione è finita. È stata una situazione personale difficile, come ogni rottura, ma preferisco gestirla con rispetto e maturità. Non parlerò male di nessuno né entrerò nei dettagli, perché era una relazione importante per me in quel momento. Ora mi concentro sulla mia carriera, sulla mia squadra e sulla continua crescita personale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

