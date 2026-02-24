Derrikson a fine partita chiede a Wendy di sposarlo lei dice sì | dopo tre giorni la brutta sorpresa

Derrikson Quiros, calciatore costaricano, ha chiesto a Wendy Nicole di sposarlo dopo la partita, convinto di aver fatto la scelta giusta. Wendy ha accettato, ma solo tre giorni dopo ha scoperto una verità sconvolgente. La sorpresa ha cambiato il corso della loro relazione e ha lasciato entrambi senza parole. La vicenda ha attirato l’attenzione di amici e fan, incuriositi dall’accaduto. Ora, resta da capire come procederanno.

Il calciatore costaricano Derrikson Quiros era convinto di aver coronato il sogno d'amore della sua vita, dopo che l'influencer Wendy Nicole aveva detto sì alla sua proposta di matrimonio. Ma dopo tre giorni è tutto finito: cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it