Sopralluoghi a Retiambiente Arpat e Capitaneria in visita a Battilana

Venerdì scorso, i rappresentanti di Arpat e della Capitaneria di porto hanno effettuato un sopralluogo presso gli uffici e gli impianti di Retiambiente a Carrara. La visita si è concentrata sulla verifica delle strutture e delle attività svolte dall’azienda di gestione dei rifiuti nella zona. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai risultati del sopralluogo o alle eventuali questioni sollevate durante l’ispezione.

Arpat e Capitaneria di porto nella giornata di venerdì scorso hanno visitato uffici e impianti di Retiambiente Carrara. Un passaggio dovuto che però ha creato un certo chiacchiericcio tra i non addetti ai lavori, che hanno pensato che i tecnici stessero indagando su qualche anomalia contabile o degli impianti di Battilana. In realtà, si è trattato di un passaggio amministrativo del tutto fisiologico. Retiambiente Carrara, essendosi costituita in tempi recenti, non aveva ancora ricevuto la visita ispettiva necessaria a certificare la piena conformità della documentazione e delle strutture. Per le nuove società che operano nel settore delicato...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sopralluoghi a Retiambiente. Arpat e Capitaneria in visita a Battilana Notizie correlate Studenti di un istituto nautico del Pireo in visita alla Capitaneria di porto di TarantoTarantini Time QuotidianoSi è svolta nella giornata di ieri presso la Capitaneria di Porto di Taranto una significativa visita istituzionale di una... Retiambiente, duello sui progetti: "Società ferma a una logica vecchia"PECCIOLI La relazione sul Budget 2026-2028 di RetiAmbiente che va in approvazione domani è "ferma a una logica vecchia e autoreferenziale, incapace...