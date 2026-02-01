Retiambiente duello sui progetti | Società ferma a una logica vecchia
Domani i membri di RetiAmbiente devono approvare il Budget 2026-2028, ma il dibattito è acceso. L’associazione viene accusata di seguire una logica superata, troppo autoreferenziale e poco attenta ai cambiamenti normativi e ambientali. Le critiche puntano soprattutto sul fatto che si vogliono riproporre progetti già contestati, considerati dannosi per le comunità locali. La discussione si preannuncia tesa, con gli oppositori che chiedono un cambio di rotta.
PECCIOLI La relazione sul Budget 2026-2028 di RetiAmbiente che va in approvazione domani è "ferma a una logica vecchia e autoreferenziale, incapace di leggere i cambiamenti normativi, tariffari e ambientali in corso e, soprattutto, orientata a riproporre progetti contestati e potenzialmente devastanti per le comunità locali". Non usa mezzi termini la segretaria provinciale di Sinistra italiana, Anna Piu, che attacca i vertici aziendali di "riproporre schemi superati e perfino opere già ufficialmente archiviate: è un modo di amministrare irresponsabile e pericoloso" e chiede "un chiarimento politico" e "lo stralcio immediato e definitivo" dell’ Ossicombustore di Peccioli dalla previsione economica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
