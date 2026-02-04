I ragazzi greci dell’Istituto nautico del Pireo hanno visitato ieri la Capitaneria di Porto di Taranto. La delegazione, composta da studenti di Atene, ha avuto modo di vedere da vicino il lavoro delle forze navali italiane e conoscere meglio le attività portuali di Taranto. La visita si è svolta senza intoppi e ha suscitato grande interesse tra gli studenti.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta nella giornata di ieri presso la Capitaneria di Porto di Taranto una significativa visita istituzionale di una delegazione di studenti provenienti dalla Grecia, frequentanti l’Istituto nautico presso il porto del Pireo (Atene). Gli studenti greci hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le attività operative della Capitaneria di Porto attraverso un apposito percorso informativo che ha previsto: la visita alla Sala Operativa, cuore pulsante del sistema di comando e controllo delle attività marittime, dove gli studenti hanno potuto osservare le modalità di coordinamento delle operazioni di soccorso in mare, della gestione delle emergenze e la supervisione delle attività marittime nelle acque portuali;. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Studenti di un istituto nautico del Pireo in visita alla Capitaneria di porto di Taranto

Il contrammiraglio Raffaele Macauda ha visitato gli uffici delle Capitanerie di Porto lungo la fascia tirrenica settentrionale siciliana, incontrando il personale e approfondendo le attività di tutela e sicurezza marittima nella zona di Patti e Sant’Agata.

